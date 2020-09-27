Военный эксперт сообщил о готовности Армении дать отпор Азербайджану

Ереван в состоянии дать отпор Баку.. Такое мнени в беседе с журналистом Аббасом Джумой выразил военный эксперт и директор центра стратегических исследований "Ашхар" Рачья Арзуманян.

Директор центра стратегических исследований "Ашхар", эксперт по военной и национальной безопасности, доктор политических и кандидат технических наук Рачья Арзуманян в беседе с журналистом Аббасом Джумой отметил, что у "Армении нет другого выхода, кроме как защищаться и побеждать".

По его мнению, важную роль в конфликте в горном регионе сыграла Турция, оказывая Азербайджану необходимую помощь на протяжении всего этого периода. Он также отметил что азербайджано-турецкие военные учения стали просто этапом подготовки к агрессии. Сейчас конфликт в Карабахе может перерасти из локальной войны в региональную, и на этом этапе важно не дать Анкаре вмешаться в военные действия в регионе, что приведет только к дальнейшей эскалации.

Арзуманян заметил, что Армения готова к наступлению и уже проводит оборонительную операцию. Азербайджан не сможет использовать эффект неожиданности, как это удалось сделать в 2016 году. Сейчас акт агрессии Баку не стал для Еревана сюрпризом.

"Армянское руководство не исключает самых жутких сценариев", — ответил Арзуманян.

Роль Москвы в решении конфликта Карабаха, по его мнению, доминирующая. Россия оказывает мощное влияние в решении вопросов безопасности всего Южного Кавказа, где многое зависит от позиции Москвы.