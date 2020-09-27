Плач и крик: пострадавшая в Ступине рассказала о последствиях обрушения

Пострадавшая в результате обрушения на территории производственного предприятия в подмосковном Ступине поделились подробностями произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

Несколько десятков рабочих находились на пешеходном переходе, который начал обрушатся и рухнул. По словам одной из пострадавших, в момент инцидента на мосту было порядка 100 человек.

"Все стояли, толкали друг друга", — упомянула женщина.

Также пострадавшая рассказала, что последствия обрушения крайне серьезные. Люди кричали, плакали и находились в ужасном состоянии, обратила внимание женщина. Специалисты начали проверку по факту произошедшего. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.