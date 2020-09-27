Петербуржцам представили новый арт-объект в День туризма

Зеркальный арт-объект в форме буквы Т представили петербуржцам власти города в День туризма. Об этом сообщают "Невские новости".

Акция в честь всемирного Дня туризма состоялась в Северной столице 27 сентября. В честь праздника городские власти установили новый арт-объект и представили его жителям. Петербург является туристической столицей России, заявил вице-губернатор города Максим Соколов. Он напомнил, что в прошлом году Петербург посетили почти 11 млн путешественников.

"Именно здесь сосредоточено максимально возможное количество фестивалей, праздничных мероприятий, флешмобов", — подчеркнул представитель городских властей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что сфера туризма пострадала из-за пандемии коронавируса. Однако Северная столица первая начала перезагрузку. Пока границы остаются закрытыми, городское правительство возлагает надежды на внутренний туризм, заявил градоначальник.