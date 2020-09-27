Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям сирийской Аль-Кисвы

Российские военные совместно с сотрудниками ЦПВС провели гуманитарную акцию в сирийском поселении Аль-Кисва. Как сообщает Федеральное агентство новостей, жители поселка получили 2 тонны продуктов.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон с поддержкой военной полиции ВС РФ провели гуманитарную акцию в сирийском поселении Аль-Кисва, расположенном в 13 километрах к югу от Дамаска. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе акции офицеры ВС РФ раздали жителям Аль-Кисвы 440 наборов с мукой, рисом, сахаром, чаем и сгущенным молоком. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, на мероприятии была организована специальная очередь. Первые наборы были переданы женщинам с детьми.

В конце гуманитарной акции жители Аль-Кисвы поблагодарили Россию и сирийское правительство во главе с Башаром Асадом за оказанную им за помощь.

Число жителей Аль-Кисвы составляет всего 100 тысяч человек. В 2016 году поселение было освобождено армией Башара Асада от боевиков запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра". После этого Дамаск принял меры, направленные на восстановление мирной жизни сирийцев. При содействии российских сотрудников ЦПВС жителям поселений, пострадавшим от действий боевиков, оказывается целевая помощь.