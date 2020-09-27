Иран выразил готовность стать посредником между Арменией и Азербайджаном

Глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о готовности страны выступить в роли посредника на переговорах по вопросам, связанным с Нагорным Карабахом. Он написал об этом в Twitter.

Иран призвал к прекращению боевых действий на территории республики. Для решения вновь возникшего конфликта необходимо прибегнуть к диалогу, тогда получится решить спорные вопросы, заявил Зариф в социальной сети.

"Наши соседи — наш приоритет, и мы готовы оказать услуги посредника для проведения переговоров", — написал глава МИД Ирана.

Ситуация с Нагорным Карабахом вновь обострилась после того, как утром 27 сентября Азербайджан открыл огонь по территории республики. В результате произошедшего пострадали люди, известно о жертвах. Президент Карабаха объявил о введении военного положения и мобилизации войск.