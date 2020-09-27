Эксперт: Турция пытается вовлечь Россию в карабахский конфликт

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе было ожидаемо и спланировано Турцией, считает российский эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. В беседе с «Политикой Сегодня» он высказал мнение, что Анкаре выгодно вовлечь конфликт и Москву.

«Конфликт прогнозируемый. Стороны были к нему готовы. Одна из сторон играла "краплеными картами". Это Баку. Объявляя Армению слабой и недееспособной, находящейся в экономическом и политическом кризисе, при этом обвиняет ее в агрессии. Азербайджан же позиционирует себя сильной страной. Слабая страна, которая хочет захватить территории у сильной — это алогизм. Армении территории не нужны», — резюмировал эксперт.

Турция, которая обладает в регионе серьезным политическим весом, моментально поддержала Азербайджан и осудила действия Еревана. В Анкаре заявили, что Армения «нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности».

Турция, как член Минской группы ОБСЕ, единственная, кто открыто поддерживает Баку и даже подталкивала близкий ей народ к конфликту с Арменией, заметил Тарасов. В последнее время в Азербайджане проводилась острая пропагандистская кампания, говорит эксперт.

«Турция пытается играть в конфликте серьезную роль. Она заинтересована в том, чтобы косвенно или напрямую вовлечь в него Россию. К этой ситуации можно подходить узко, в региональном смысле, и с точки зрения того, что Турция хочет отвлечь Россию от сирийского, иракского и ливийского направлений», — объяснил Тарасов.

????????????????????С.В.#Лавров и Министр иностранных дел Азербайджана @bayramov_jeyhun обсудили обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта. С.В.Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль Линии соприкосновения.????https://t.co/DYk5KUUB1L pic.twitter.com/tClJLBS8YV — МИД России ???????? (@MID_RF) September 27, 2020

Ряд государств уже призвали стороны прекратить насилие и вернуться к дипломатическому решению вопроса. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров ведет интенсивные контакты с властями стран, чтобы в сжатые сроки урегулировать ситуацию.

К мирному урегулированию в Нагорном Карабахе также призвала и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако Тарасов не верит в решение карабахского конфликта дипломатическим путем.

«Точка невозврата пройдена. Вряд ли дипломаты смогут решить что-то на данном этапе. Здесь должна вступать тяжелая артиллерия — начальники Генштабов и главы государств», — резюмировал Тарасов.

Нагорный Карабах — давний камень преткновения между Ереваном и Баку. Регион вышел из состава Азербайджанской ССР еще в феврале 1988 года. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими к ней районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Очередная эскалация конфликта произошла утром 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армия Азербайджана начала наступление в направлении Нагорного Карабаха.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил, что артобстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе и столица — город Степанакерт. Он объявил военное положение и мобилизацию для всех мужчин старше 18 лет. Вскоре примеру НКР последовал и официальный Ереван.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле позиций армии и приграничных населенных пунктов, сообщив о жертвах среди гражданских лиц. В азербайджанском военном ведомстве объявили о начале контрнаступления по всей линии соприкосновения. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Ранее президент «Союза армян России» Ара Абрамян в беседе с «Политикой Сегодня» призвал соотечественников доверять только официальным каналам и не поддаваться на информационные уловки.