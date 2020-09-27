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18:33   27 Сентября 2020
Политика

Омбудсмен НКР Бегларян назвал число погибших и раненых после обстрелов

Омбудсмен НКР Бегларян назвал число погибших и раненых после обстрелов

Более 30 мирных граждан получили ранения, двое погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана, заявил омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян.

Под обстрелом находились около 50 населенных пунктов, пишет издание Sputnik. Об этом сообщил в ходе брифинга омбудсмен Карабаха Артак Бегларян. Под ударом оказались столица Степанакерт, а также Мартакерт, Бердзор, Карвачар и другие центры.

В СМИ также появляются видео атак со стороны сил Азербайджана. В результате череды обстрелов погибли женщина и ребенок.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #карабах

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