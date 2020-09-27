Новак назвал ожидаемый уровень спроса на нефть в 2020 году

Глобальный спрос на топливо по итогам текущего года в среднем окажется на 10% ниже прошлогоднего уровня, передает ТАСС заявление министра энергетики России Александра Новака на встрече с коллегами из "Большой двадцатки".

Инвестиции в нефтедобычу к данному моменту сократились на 25%, а спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28-30%, в основном из-за сокращения автомобильных и авиаперевозок, отметил министр.

Энергетика стала одной из отраслей, которые сильнее всего пострадали от последствий пандемии нового коронавируса. Однако меры поддержки, предпринимаемые государствами, позволили сохранить устойчивость рынка: все услуги по предоставлению электроэнергии, тепла, нефтепродуктов продолжают оказываться в непрерывном режиме, добавил Новак. По его словам, полноценное восстановление сектора займет довольно длительное время.