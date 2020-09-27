Хоккеист "Динамо-Алтай" погиб в страшной аварии

Российский спортсмен, голкипер ХК "Динамо-Алтай" Вадим Орехов погиб в автомобильной катастрофе, сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно о смерти 25-летнего экс-голкипера "Сибири", вратаря "Динамо-Алтай" Вадима Орехова. По предварительный данным, молодой спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы в ДТП.

"Сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов", — передает пресс-служба хоккейного клуба "Динамо-Алтай" на своем официальном сайте.

Орехов окончил хоккейную школу "Сибирь" и выступал за такие команды, как "Сарматы", "Горняк" и "Химик". Последним клубом Орехова стала команда ВХЛ-Б "Динамо-Алтай".