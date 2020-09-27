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18:16   27 Сентября 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят выходы из ситуации в Карабахе

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят выходы из ситуации в Карабахе

Экстренный эфир на тему "Нагорный Карабах. Война и мир" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 27 сентября в 20:00.

Очередное военное противостояние возобновилось в Нагорном Карабахе 27 сентября. Власти Армении уже сообщили о первых жертвах. Обострение конфликта может стать полномасштабной войной. Россия готова выступить в качестве посредника с целью разрешения ситуации. Конфликт начался в конце 1980-х годов.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" пообщаются со сторонами Армении и Азербайджана и обсудят возможные выходы из сложившейся ситуации. Также будут рассмотрены варианты помощи со стороны РФ по предотвращению войны между соседними государствами. К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты всех СМИ.

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Автор: Василий Пименов
#карабах #фан #патриот

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