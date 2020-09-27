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18:11   27 Сентября 2020
Политика

Конфликт в Нагорном Карабахе стал причиной звонка Пашиняна главе РФ

Конфликт в Нагорном Карабахе стал причиной звонка Пашиняна главе РФ

Россия выражает обеспокоенность ввиду эскалации ситуации в районе Нагорного Карабаха, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава армянского правительства провел телефонные переговоры с российским лидером по вопросу сложившейся ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщили в Кремле. Путин отметил, что обеспокоен обострением конфликта в регионе. Также он подчеркнул важность прекращения боестолкновений в Нагорном Карабахе.

Армянским войскам удалось уничтожить 30 танков армии Азербайджана, 20 беспилотных летательных аппаратов и три вертолета в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил глава МО НКР Артур Саркисян.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #азербайджан #армения #пашинян

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