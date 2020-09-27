18:08 27 Сентября 2020Политика
МИД Азербайджана доложил Лаврову о ситуации в Карабахе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформирован в связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения.
Представители внешнеполитического ведомства Азербайджана связались с Сергеем Лавровым. МИД проинформировал российского дипломата о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.
Переговоры между Лавровым и МИД Азербайджана состоялись несколько часов назад. Российская сторона призывает прекратить огонь и сесть за стол переговоров.