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18:08   27 Сентября 2020
Политика

МИД Азербайджана доложил Лаврову о ситуации в Карабахе

МИД Азербайджана доложил Лаврову о ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформирован в связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения.

Представители внешнеполитического ведомства Азербайджана связались с Сергеем Лавровым. МИД проинформировал российского дипломата о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.

Переговоры между Лавровым и МИД Азербайджана состоялись несколько часов назад. Российская сторона призывает прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

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Автор: Василий Пименов
#россия #мид #азербайджан #карабах

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