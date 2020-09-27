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17:55   27 Сентября 2020
Армия

Глава МО НКР рассказал об успехах войск Армении в боях с Азербайджаном

Глава МО НКР рассказал об успехах войск Армении в боях с Азербайджаном

Военнослужащие Армении уничтожили три азербайджанских боевых вертолета, два десятка беспилотников, а также три десятка танков в ходе боев в Нагорном Карабахе, сообщили в Министерстве обороны НКР.

Армянские войска также понесли потери, ранее рассказал глава военного ведомства НКР Артур Саркисян. Согласно информации, предоставленной министром, 16 солдат Армении погибли в ходе боевых действий, а еще 100 бойцов получили различные ранения.

Ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз резко накалилась утром 27 сентября. Войска Азербайджана развернули масштабную наступательную операцию в регионе, ранее сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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Автор: Яна Либерман
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