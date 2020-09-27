Скончался звезда фильма "Антикиллер" Никита Логинов

Известный по фильму "Антикиллер" актер Никита Логинов ушел из жизни в возрасте 56 лет, сообщает "Пятый телеканал".

Деятель искусства почувствовал ухудшение самочувствия, когда покидал московский театр "Около дома Станиславского". Он занимал должность руководителя художественно-постановочной части. Врачи не успели госпитализировать пациента, передает издание.

По предварительной версии, у него случился сердечный приступ. Сотрудники полиции российской столицы прибыли на место происшествия и выясняют все детали события.