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17:44   27 Сентября 2020
Общество

Скончался звезда фильма "Антикиллер" Никита Логинов

Скончался звезда фильма "Антикиллер" Никита Логинов

Известный по фильму "Антикиллер" актер Никита Логинов ушел из жизни в возрасте 56 лет, сообщает "Пятый телеканал".

Деятель искусства почувствовал ухудшение самочувствия, когда покидал московский театр "Около дома Станиславского". Он занимал должность руководителя художественно-постановочной части. Врачи не успели госпитализировать пациента, передает издание.

По предварительной версии, у него случился сердечный приступ. Сотрудники полиции российской столицы прибыли на место происшествия и выясняют все детали события.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #смерть #Никита Логинов

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