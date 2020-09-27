Беглов поздравил петербуржцев с Днем воспитателя

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил воспитателей с профессиональным праздником. Поздравление главы города опубликовал Смольный.

Петербург — это родина отечественного дошкольного образования, напомнил Александр Беглов. Традиция отмечать День воспитателя зародилась именно в Северной столице. В городской системе дошкольного образования задействованы более 30 тысяч специалистов. Из них 23 тысячи — это воспитатели.

"Быть воспитателем значит находить ключ к сердцу каждого ребенка. Этот бесценный дар в сочетании с высоким профессионализмом и трудолюбием позволяет работникам наших детских садов растить достойное поколение юных петербуржцев", — отметил Беглов.

В этом году в Петербурге открылись 44 новых детских сада. Ожидается введение в эксплуатацию еще 27 таких объектов. Александр Беглов поблагодарил воспитателей за чуткость души и преданность детям. Он пожелал работникам дошкольных учреждений вдохновения и здоровья.