Войска РФ получили медали "За укрепление боевого содружества"

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области 26 сентября прошла торжественная церемония награждения участников международных учений "Кавказ-2020". Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Военных наградили в связи с успешным завершением международных стратегических командно-штабных маневров. В учениях принимали участие войска от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и России. Они получили медали Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества", также памятные сувениры. Поздравить их прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Учения "Кавказ-2020" прошли на пяти полигонах ЮВО и в акваториях Черного и Каспийского морей ЮВО с 21 по 26 сентября. В тренировках приняли участие около 80 тысяч человек, 200 артиллерийских систем, до 450 боевых машин пехоты, 250 танков и бронетранспортеров.