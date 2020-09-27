Bloomberg рассказал о единственном выходе для "тонущих" компаний

Предприятия по всему миру остро нуждаются в привлечении новых средств. Их последним шансом на спасение является привлечение суверенных фондов разных стран, пишет агентство Bloomberg.

В качестве примеров аналитики привели "тонущие" британские компании: автопроизводителя Rolls-Royce, оператора торговых центров Unibail-Rodamco-Westfield и IAG, главного владельца British Airways. В период пандемии нового коронавируса все они испытали серьезные финансовые проблемы и были вынуждены выходить на рынки капитала, хотя такой способ несет в себе большие риски, рассказали эксперты.

Любое объявление о привлечении новых инвесторов, размещение на биржах дополнительного выпуска ценных бумаг играет на руку хедж-фондам. Выкупая акции, чтобы вернуть брокерам ранее взятые в кредит бумаги, они являются главными выгодоприобретателями от снижения котировок.

Привлечение дополнительных средств оборачивается новыми проблемами, но выходом из ситуации может стать продажа нового выпуска ценных бумаг суверенным фондам, чтобы от имени правительств использовать их для инвестирования доходов бюджета. Тот же IAG уже продал 25% своих акций фонду Катара за 2,7 млрд евро.