Правительство Азербайджана введет военное положение

Правительство страны приняло решение о введении военного положения в ряде регионов, передает РИА Новости.

Военное положение уже введено на территории Армении и Карабаха. Парламент Азербайджана также принял решение о введении особого режима в результате конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с официальным обращением к нации. В своей речи политик призвал остановить вмешательство Турции. Мировое сообщество должно обратить на это внимание и использовать все необходимые рычаги.