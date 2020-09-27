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17:08   27 Сентября 2020
Политика

Правительство Азербайджана введет военное положение

Правительство Азербайджана введет военное положение

Правительство страны приняло решение о введении военного положения в ряде регионов, передает РИА Новости.

Военное положение уже введено на территории Армении и Карабаха. Парламент Азербайджана также принял решение о введении особого режима в результате конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с официальным обращением к нации. В своей речи политик призвал остановить вмешательство Турции. Мировое сообщество должно обратить на это внимание и использовать все необходимые рычаги.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #карабах #военное положение

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