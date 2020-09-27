Беглов в День туризма встретился со старейшими экскурсоводами Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил со старейшими экскурсоводами города вопрос организации туризма в Северной столице. Подробности рассказали в Смольном.

Туристическая отрасль Петербурга активно восстанавливается после пандемии коронавируса. Из-за закрытия границ акцент сделан на внутренний туризм, отметил Александр Беглов в ходе встречи с экскурсоводами в День туризма. Туриндустрия обеспечивает в Петербурге более 100 000 рабочих мест, напомнил губернатор.

"У нас богатейшее культурное и историческое наследие, развитая сфера гостеприимства и транспортная инфраструктура, но главное — это, конечно, люди. В первую очередь гиды и экскурсоводы — те, кто рассказывает туристам о нашем городе, показывает им самые интересные достопримечательности", — отметил Беглов.

Петербург остается для россиян одним из самых востребованных туристических направлений. В Северной столице действует единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. В него включены более 6000 специалистов. Культурное наследие Северной столицы выдвигает высочайшие требования к экскурсоводам, резюмировал Беглов.