Подконтрольная Турции "Сирийская национальная армия" грабит жителей Хасаки

Протурецкие боевики из состава "Сирийской национальная армия" грабят жителей сирийской провинции Хасака, сообщает агентство SANA.

Боевики подконтрольных Анкаре бандформирований продолжают свои преступления против граждан Сирии. Агентство SANA передает, что в очередной раз в зоне операции турецких войск "Источник мира" боевики совершили серию разбойных нападений на сирийцев.

Инцидент произошел в окрестностях города Рас аль-Айн, расположенного на севере провинции Хасака. Террористы напали на жителей деревень Аль-Катуф и Тель-Дияб, провели обыски в домах и, угрожая безоружным сельчанам винтовками, выносили найденные деньги и драгоценности.

Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), данная территория находится под контролем ВС Турции и лояльных Анкаре группировок, оказывающих давление на местных жителей. В Хасаке за последние месяцы уже прошло несколько крупных протестов. Сирийцы потребовали вывода турецких войск и союзных им бандгрупп с их земель. Помимо этого в Хасаке нередки и теракты: накануне заминированный автомобиль взорвался на въезде в город Рас аль-Айн.