Азербайджан обнародовал кадры удара по позициям Нагорного Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана провели обстрел позиций армии Нагорного Карабаха в районе линии разграничения. Оборонное ведомство опубликовало запись нанесенного по позициям НКР удара.

Атака на позиции армии НКР была произведена днем 27 сентября. По данным СМИ, Азербайджан применил ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые производятся в Турции. При помощи БПЛА нанесен удар по трем зенитным ракетным комплексам "Оса". Это подтверждает опубликованная министерством обороны Азербайджана видеозапись.

Обострение конфликта на территории Карабаха произошло после обстрела населенных пунктов НКР азербайджанской артиллерией и беспилотниками. Степанакерт объявил о введении военного положения и готовности симметрично отвечать на агрессивные действия Баку. Мировое сообщество призывает стороны вернуться за стол переговоров.