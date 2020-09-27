16:23 27 Сентября 2020Политика
НАТО: Военного способа решить конфликт в Нагорном Карабахе нет
Североатлантический альянс выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, возникшей на территории республики.
Представители НАТО призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь. Возникшая эскалация вызывает обеспокоенность у Альянса.
"Военного способа решить конфликт в Нагорном Карабахе нет", — уверены в НАТО.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации. По словам политика, вмешательство Турции только усугубит конфликт, в связи с чем мировое сообщество должно принять меры.