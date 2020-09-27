НАТО: Военного способа решить конфликт в Нагорном Карабахе нет

Североатлантический альянс выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, возникшей на территории республики.

Представители НАТО призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь. Возникшая эскалация вызывает обеспокоенность у Альянса.

"Военного способа решить конфликт в Нагорном Карабахе нет", — уверены в НАТО.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации. По словам политика, вмешательство Турции только усугубит конфликт, в связи с чем мировое сообщество должно принять меры.