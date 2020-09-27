Союз армян РФ призвал соотечественников не отвечать на провокации в России

Президент «Союза армян России» Ара Абрамян заверил, что не допустит провокаций на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. В беседе с «Политикой Сегодня» он призвал соотечественников доверять только официальным каналам и не поддаваться на информационные уловки.

«Я нахожусь в контакте с властями. У нас все регионы России на контакте. Работа ведется с раннего утра, чтобы ни в коем случае не допустить конфликтов. У нас будут официальные каналы, куда обращаться. Мы призываем не распространять ложную информацию, не поддаваться на провокации, чтобы там не писали. Есть сайт, пожалуйста, пишите. Через пару часов появится горячая линия, куда можно будет обращаться», — рассказал Абрамян.

Абрамян также поблагодарил власти России, которые могли уладить июльский армяно-азербайджанский конфликт. Тогда в Москве и других городах прошла волна стихийных беспорядков. Уроженцы Азербайджана и Армении били витрины и устраивали драки, в столице полиция задержала более 30 человек.

Тогда же несколько десятков фур с абрикосами из Армении не смогли попасть на территорию московского агрокомплекса «Фуд Сити» из-за препятствий со стороны азербайджанской диаспоры. Конфликт удалось решить мирно. Похожая ситуация произошла и в Петербурге, на овощебазе на Софийской улице. Туда торговцы из Армении также привезли абрикосы, однако арендодатели из Азербайджана потребовали уехать, не выгружая товар. Торговцам пришлось продавать абрикосы у метро.

«Когда произошла провокация с абрикосами, мы довели до властей. Если бы мы не вмешались, уладить конфликт бы не получилось. Благодаря их четкой работе, агрессию удалось снизить. Сейчас мы тоже пытаемся сделать так, чтобы наши люди вели себя сдержано», — заключил глава САР.

Очередная эскалация конфликта между Ереваном и Баку произошла утром 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армия Азербайджана начала наступление в направлении Нагорного Карабаха. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской (НКР) республики Араик Арутюнян сообщил, что артобстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он объявил военное положение и мобилизацию для всех мужчин старше 18 лет. Вскоре примеру НКР последовал и Ереван.

В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле позиций армии и населенных пунктов, сообщив о жертвах среди гражданских. В азербайджанском военном ведомстве объявили о начале контрнаступления по всей линии соприкосновения. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны прекратить насилие и вернуться к переговорам.