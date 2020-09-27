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16:14   27 Сентября 2020
Армия

Пашинян предупредил мир о намерении Турции вмешаться в карабахский конфликт

Пашинян предупредил мир о намерении Турции вмешаться в карабахский конфликт

Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт. Об этом в воскресенье, 27 сентября, заявил премьер Армении в обращении к нации, транслировавшемся в Facebook.

По мнению армянского премьера, вмешательство Турции в конфликт, обострившийся между Арменией и Азербайджаном, окончательно дестабилизирует ситуацию. Агрессивное намерение Анкары — серьезный повод для обеспокоенности, отметил он.

"Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов", — сказал Пашинян, обращаясь к нации.

Ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На них Эрдоган подтвердил, что готов оказать любую помощь азербайджанской стороне.

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Автор: Василий Пименов
#турция #азербайджан #армения

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