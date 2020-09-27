Названы виды профессий, которые исчезнут с появлением роботов

Многие эксперты в области искусственного интеллекта прогнозируют, что через десять лет роботы заменят на рынке труда многие профессии. Об этом пишет радио Sputnik.

Так, к 2030 году до 80% рабочих мест в отрасли call-центров будут занимать роботы. На данный момент уже многие торговые сети используют кассы самообслуживания, и работа кассира также находится под угрозой. Также идут разговоры о том, что и профессия таксистов будет автоматизирована, так как автомобили станут беспилотными. Все виды работ, которые можно преобразовать с помощью новейших технологий, находятся в зоне риска исчезновения, поясняет руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

"Некоторые даже профессию учителя записывали как возможную для исчезновения. Но мне кажется, человеческое общение должно сохраниться", — отметила эксперт.

С другой стороны, есть представители творческих профессий, которые находятся вне опасности — дизайнеры, фотографы, писатели. Эксперты не исключают что и эти виды деятельности однажды смогут заменить машины.