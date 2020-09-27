Россиянам напомнили о нюансах раздела имущества при разводе

Бракоразводный процесс регулируется не только Семейным кодексом, но и рядом других нормативных актов. О специфике раздела имущества между супругами iReactor сообщила юрист Оксана Комарова.

Процесс распределения имущества при разводе традиционно воспринимают как деление совместно нажитых активов строго поровну. Однако подобный вариант устанавливается судом далеко не всегда — взаимоотношения супругов могут определять другие документы. Так, при заключении брака можно заключить договор или заранее прописать принадлежащие гражданам активы.

Некоторое имущество, даже если оно нажито в период брака, разделить не выйдет, напоминает юрист. К категории таких вещей относятся предметы роскоши. Также суд не станет удовлетворять раздел недвижимости, если она была получено одним из бывших супругов по дарственной или в результате приватизации.