Премьер Армении считает действия Баку в НКР объявлением войны

Азербайджанская сторона объявила войну армянскому народу. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к нации. Трансляция выступления политика велась на Facebook.

В обращении к армянскому народу премьер заявил о войне, объявленной Азербайджаном. Он также не исключил выхода эскалации в Карабахе за пределы региона и призвал международное сообщество сдержать Турцию, которая планирует вмешаться в чужой конфликт.

Накануне премьер Армении заявил, что ВС Азербайджана начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. В стране было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Боестолкновение двух государств привело к жертвам среди мирного населения.