Facebook заблокировал колонку Поддубного для RT

Администрация американской социальной сети Facebook заблокировала колонку Евгения Поддубного, которую тот подготовил для телеканала Russia Today. Об этом журналист рассказал в своем Telegram-канале.

Поддубный отметил, что в своем материале рассказывал о польской организации, занимавшейся искажением исторических событий. Кроме того, компания отметилась тем, что осуществила выпуск серии фигурок советских солдат, которые изображены в качестве мародеров. Журналист в грубой форме отреагировал на эти действия.

Facebook в очередной раз подтвердил, что ввел цензуру в социальной сети. Ей подвергались другие российские издания, чьи учетные записи блокировались, а публикации удалялись. Среди них — Федеральное агентство новостей, "Журналистская правда", "Невские новости" и многие другие СМИ.