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15:49   27 Сентября 2020
Политика

Facebook заблокировал колонку Поддубного для RT

Facebook заблокировал колонку Поддубного для RT

Администрация американской социальной сети Facebook заблокировала колонку Евгения Поддубного, которую тот подготовил для телеканала Russia Today. Об этом журналист рассказал в своем Telegram-канале.

Поддубный отметил, что в своем материале рассказывал о польской организации, занимавшейся искажением исторических событий. Кроме того, компания отметилась тем, что осуществила выпуск серии фигурок советских солдат, которые изображены в качестве мародеров. Журналист в грубой форме отреагировал на эти действия.

Facebook в очередной раз подтвердил, что ввел цензуру в социальной сети. Ей подвергались другие российские издания, чьи учетные записи блокировались, а публикации удалялись. Среди них — Федеральное агентство новостей, "Журналистская правда", "Невские новости" и многие другие СМИ.

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Автор: Яна Либерман
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