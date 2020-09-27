Опрос показал желание россиян досрочно выплатить ипотеку

Среди граждан РФ, имеющих ипотечный кредит, больше половины (61%) планируют его погашение раньше срока, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Райффайзенбанка".

Не задумывались о досрочной выплате 29% опрошенных, и только 10% убеждены, что не станут избавляться от финансовых обязательств раньше, чем это прописано в договоре. Глава направления по развитию ипотечного кредитования "Райффайзенбанка" Антон Красильников пояснил, что рост досрочных погашений свидетельствует о все более осознанном использовании этого финансового инструмента для решения жилищного вопроса. Среднее время закрытия ипотеки в кредитной организации составляет семь лет вместо 15.

Чаще всего (в 41% случаев) ипотечники собираются рассчитаться с займом за пять лет. Около 20% респондентов признались, что закладывают на это 10 лет, а всего за год хотят закрыть вопрос 12% российских граждан.