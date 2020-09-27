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15:16   27 Сентября 2020
Армия

Завершение маневров "Кавказ-2020" попало на видео

Завершение маневров "Кавказ-2020" попало на видео

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" завершились. Они были посвящены поддержанию стабильности на юго-западном направлении России. Условный противник был уничтожен в разнообразных условиях, сообщает телеканал "Звезда".

Площадками для проведения СКШУ "Кавказ-2020" стали общевойсковые полигоны Южного военного округа, авиационные полигоны, полигон ВДВ, и в акваториях Каспийского и Черного морей. Во время учений были задействованы артиллерийские установки и РСЗО для поражения целей условного противника. Корректировку оказывали БПЛА "Орлан-10". Военнослужащие проводили тренировку по обороне от наступающих сил неприятеля.

С воздуха оказывали поддержку ударные вертолеты Ка-52. В тыл десантировались солдаты из транспортного самолета Ил-76 для ударов по противнику.

Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель Министра обороны РФ Валерий Герасимов отметил провокационные учения сил НАТО у российских границ. В то же время Россия предусмотрительно перенесла свои маневры вглубь страны.

"В 2020 году не проводились крупные учения вблизи границ стран членов НАТО, а масштабные намерено перенесены вглубь страны", — указал Герасимов.

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Автор: Руслан Неглинный
#нато #южный военный округ #валерий герасимов #КАВКАЗ-2020

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