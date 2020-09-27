Власти Нагорного Карабаха спрятали женщин и детей в убежища

Руководство Нагорного Карабаха поместило женщин, детей и стариков в убежища после обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам специального корреспондента СМИ Аббаса Джумы, женщин, детей, пожилых людей и представителей духовенства поместили в специальные убежища, чтобы защитить от обстрелов.

"Священнослужители морально поддерживают перепуганных людей, помогают им справиться с паникой", — рассказал Джума.

Накануне власти Нагорного Карабаха призвали мирное население оставаться в укрытиях, пока идут артиллерийские обстрелы населенных пунктов со стороны азербайджанской армии.