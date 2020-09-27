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15:10   27 Сентября 2020
Спорт

Конора Макгрегора обвинили в "грязном" поступке

Конора Макгрегора обвинили в "грязном" поступке

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выложил в Twitter скриншот личной переписки с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайт. Президент организации назвал это "грязным" поступком на пресс-конференции после турнира UFC 253.

По мнению Уайта, Макгрегору не стоило просить о поединке с бойцом не из топ-15 лучших: тот хотел выйти на ринг с Диего Санчесом. Кроме того, глава UFC осудил звезду за публикацию их личной переписки. Он высказал свое мнение в беседе с журналистами после турнира UFC 253, опубликованного на YouTube.

"Это грязно. Один из самых грязных поступков, который только может быть", — заявил Уайт.

В июне Макгрегор объявил об уходе из ММА, однако его подозревали в возвращении в спорт. В пятницу, 25 сентября, он принял вызов Диего Санчеса и опубликовал скриншот переписки с президентом UFC, в котором просит о поединке с тем же бойцом. Разговор проходил в феврале этого года.

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Автор: Борис Нестеров
#ufc #мма #макгрегор #Уайт

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