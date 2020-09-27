Лавров обеспокоен обстрелами в Карабахе

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров 27 сентября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Азербайджан Джейхуном Байрамовым. Во время беседы дипломат РФ выразил озабоченность из-за обстрелов в Нагорном Карабахе.

Ранее Лавров созвонился по Карабаху с турецким дипломатическим представителем Мевлютом Чавушоглу. Стороны обменялись мнениями по последним событиям в регионе, а также заявили о важности того, чтобы добиться прекращения огня. Главы МИД двух стран адресовали совместные соболезнования тем жителям региона, чьи близкие пали жертвами военной агрессии, сообщало РИА Новости.