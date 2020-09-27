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14:59   27 Сентября 2020
Армия

Армения призвала проживающих в РФ соотечественников игнорировать провокации

Армения призвала проживающих в РФ соотечественников игнорировать провокации

Посольство Армении призывает соотечественников в РФ не поддаваться на провокации и не участвовать в частных инициативах. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Посольство также предупредило, что азербайджанская сторона распространяет дезинформацию, используя социальные сети, в том числе и среди армянских общин разных стран мира. Дипмиссия призвала воздержаться от подобных действий, пишет агентство.

Накануне премьер Армении Никол Пашинян объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Поводом для такого решения стало обострение армяно-азербайджанского военного конфликта на линии соприкосновения в Карабахе.

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Автор: Юлия Яковлева
#армения #карабах #провокации

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