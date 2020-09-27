Расходы "Норникеля" на "серный проект" выросли до 250 млрд рублей

Увеличение трат на "серный проект" обусловлено поэтапной реализацией программы. Сейчас компания оценивает свои расходы в 250 млрд рублей, передает ТАСС слова владельца предприятия Владимира Потанина,

На сегодняшний день многое уже удалось достичь. Выросла сумма, которая будет потрачена на обеспечение улавливания всех выбросов серы, объяснил Потанин. Предприниматель напомнил, что во время доклада президенту России Владимиру Путину он заявлял, что расходы могут составить 150 млрд рублей.

"По мере развития проекта возникают новые проблемы, он расширяется, усложняется, и расходы на него растут", отметил Потанин.

Экологическая программа "серный проект" предусматривает сокращение выбросов диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала компании "Норникель". Нововведения должны снизить практически до нуля объем выбросов диоксида серы. Общая стоимость проекта может составить 3,5 млрд долларов.