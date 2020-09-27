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14:36   27 Сентября 2020
Происшествия

Опубликованы кадры крупной аварии на "Формуле-2" в Сочи

Опубликованы кадры крупной аварии на "Формуле-2" в Сочи

Кадры столкновения двух болидов на гонке "Формулы-2" в Сочи появились в Сети. Как пишет РИА Новости, гонщики столкнулись на седьмом круге автодрома.

Болиды Луки Гиотто и Джека Эйткена столкнулись по время заезда "Формулы-2". Организаторы приняли решение о полной остановке гонки из-за крупного столкновения. По предварительным данным, на одном из поворотов пилот Джек Эйткен врезался в болид Луки Гиотто и вынес его с трассы, передает РИА Новости.

Очевидцы рассказали, что в результате ДТП загорелся один из болидов. Пилоты смогли самостоятельно покинуть автотранспортные средства. Финальное положение спортсменов зафиксировано по итогам пятого круга гонки.

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Автор: Руслан Неглинный
#дтп #сочи #формула

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