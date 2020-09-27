Лавров и Чавушоглу отметили необходимость прекращения огня в Карабахе

Россия и Турция обсудили конфликт в Карабахе и настаивают на скорейшем прекращения огня и стабилизации ситуации. В сообщении для СМИ российского МИД также отмечено, что Лавров и Чавушоглу выразили соболезнования родственникам погибших.

В воскресенье 27 сентября Министр иностранных дел России Сергей Лаврова провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого они обсудили нагорно-карабахский конфликт. Пресс-служба российского ведомства уже опубликовала сообщение об итогах переговоров.

Россия и Турция пришли к решению о необходимости скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации в регионе. Лавров и Чавушоглу также выразили соболезнования родным и близким погибших.

27 сентября армия Азербайджана начала наступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе и подвергла обстрелу мирные поселения и город Степанакерт. По предварительным данным, предоставленным омбудсменом НКР, пострадали десятки мирных граждан. В ответ на действия азербайджанский войск ВС Армении подбили три танка противника и нейтрализовали два вертолета. Сергей Лавров отметил, что стороны конфликта должны прекратить дальнейшую эскалацию в регионе и сесть за стол переговоров.