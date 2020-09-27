Власти американского города предостерегли жителей от амебы-пожирателя мозга

Жителей города Лейк-Джексон, Соединенные Штаты, призвали не пить воду из водопровода. В ней нашли паразита, который поражает нервную систему человека, заявили в администрации населенного пункта.

Паразит Неглерия Фоулера способна вызвать первичный амебный менингоэнцефалит. Чаще всего заболевание заканчивается смертью пациента, рассказали представители власти Лейк-Джексона. Из-за поражения паразитом в больнице оказался шестилетний ребенок.

"Люди не могут заразиться Неглерией Фоулера, когда пьют воду. Эта амеба не вызывает инфекции, если находится в воде, которую человек пьет, поскольку амебу уничтожает желудочный сок. Однако амеба может вызвать заражение, если попадет в организм человека через нос", — сказано в сообщении администрации.

Специалисты взяли 11 проб воды. Лабораторный анализ показал, что паразит находится в городской системе водоснабжения. Людей попросили не пить воду, а также не давать ее домашним животным и не использовать для мытья. Однако позже меры ослабили и заявили, что вода будет безопасной после кипячения.