Японский министр Таро Коно сделал снимок Курильских островов на память

Японский министр Таро Коно посетил Окинаву и сделал снимок Курильских островов на телефон. Коно также отметил, что надеется на возобновление безвизового обмена с Россией, передают Вести.

Японский министр по делам Окинавы и Северным территорий Таро Коно выразил надежду на возвращение безвизового режима. Такое заявление министр сделал во время осмотра Курильских островов с Окинавы. О визите японского чиновника сообщает издание Вести.

В ходе визита на Окинаву Коно сделал снимок Курильских островов на свой смартфон и отметил, что японская молодежь даже не подозревает, что у России и Японии были давние разногласия по поводу принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

"С развитием новых медиа, в том числе, социальных сетей, возможно, можно было бы что-то с этим сделать", – заявил Коно.

Указанные выше острова входят в состав Сахалинской области, однако Япония давно оспаривает этот факт и надеется сделать их частью префектуры Хоккайдо. Курильский вопрос тянется с конца Второй мировой войны и является основным препятствием на пути полного урегулирования российско-японских отношений.