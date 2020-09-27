Взрыв раздался в жилом доме под Тулой. ЧП обернулось для хозяина одной из квартир травмами. Его увезли в больницу, сообщает РИА Новости.

Житель Тульской области пострадал при взрыве газа в своей квартире. По словам представителя экстренных служб, его забрали врачи скорой помощи, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел днем воскресенья, 27 сентября, в пятиэтажном жилом доме под Тулой. В какой-то момент в одной из квартир раздался хлопок газа. ЧП обернулось для хозяина жилплощади травмами, уточнил источник.

"Тульская область, город Донской — хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного четырехподъездного жилого дома", — отметил собеседник.

В пресс-службе добавили, что при взрыве было повреждено остекление, а также сместилась межкомнатная перегородка. В настоящее время эксперты выясняют точную причину ЧП.