Появились страшные кадры смертельного ДТП под Калининградом

Фото и видеоматериалы столкновения рейсового автобуса и грузовика в Калининградской области опубликовали в Сети, сообщает издание Life.ru.

По имеющейся информации, произошло лобовое столкновение двух транспортных средств, передает портал, опубликовав видео с места происшествия.

Позднее стало известно, что во время аварии пострадали 14 человек, шесть из них скончались от полученных травм. Также среди погибших был один несовершеннолетний пассажир 2011 года рождения. Сейчас сотрудники спасательных служб оказывают помощь участникам ДТП.