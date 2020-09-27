Пресс-служба Каширского района сообщила о смерти экс-главы администрации

Бывший руководитель администрации Каширского района Подмосковья Евгений Пузряков скончался на 79-м году жизни, сообщается на официальном сайте администрации.

Информация о смерти Пузрякова появилась 27 сентября, ему было 78 лет. Администрация выразила свои искренние соболезнования семье экс-главы района, пишет телеканал "360". Причины смерти пока не называются.

Евгений Пузряков проходил службу на Дальнем Востоке в войсках космической связи. Позднее он окончил энергетический техникум, после чего в течение 35 лет работал в районном подразделении "Мосэнерго". Главой Каширского района Подмосковья Пузрякова избрали в 1999 году, он занимал пост в течение восьми лет.