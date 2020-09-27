Вирусолог Зуев оценил способ лечить COVID-19 как отравление

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев положительно оценил исследования российских ученых, которые предложили лечить коронавиурс с помощью снижения уровня свободного железа в крови. Аналогичный механизм лечения практикуется при отравлении ядами. Открытие требует дальнейших экспериментов, заметил вирусолог в беседе с «Политикой сегодня».

«Любой поиск оправдан. Счастливый случай приходит к тому, кто его ищет. А к тому, кто просто сидит и рассуждает, он не придет. Это у нас все-таки новый возбудитель. Мы знакомы с ним всего девять месяцев. Поэтому, конечно, здесь догадок и вопросов больше, чем ответов. Сейчас все средства хороши», — рассуждает Виктор Зуев.

Методику лечения COVID-19 как токсического отравления разрабатывают в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Открытие сделано на основе гипотезы китайских коллег из Сычуаньского университета науки и техники и университета Ибин.

Как полагают ученые, коронавирус обладает гемотоксическим действием. Из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного железа, который повреждает стенки кровеносных сосудов и внутренних органов. Избыток свободного железа приводит к капиллярной утечке, поток кислорода в тканях уменьшается. Именно такие симптомы наблюдаются у зараженных коронавирусом в тяжелой форме, отмечают ученые.

Исследователи предложили использовать в терапии COVID-19 методы, которые применяются при детоксикации организма

«В чем еще плюс — здесь у исследователей руки не идут впереди головы. Есть представления, есть понятия, экспериментальные крохи-данные, на которых основывается эта позиция. Почему бы ее не проверить, не исследовать? Я сам экспериментатор. Пусть наши ученые проверяют, в добрый час», — заключил вирусолог.

Российские ученые предложили лечить тяжелых больных COVID-19 так же, как при отравлении ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови. Симптомы в обоих случаях очень схожи. Подробнее о данной терапии читайте в нашем материале:https://t.co/IxKW28yE96 pic.twitter.com/NRMIed3vzF — Известия (@izvestia_ru) September 27, 2020

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Общее число случаев заражения, по данным организации, достигло 32 840 012 Всего умерли 994 143 зараженных. За последние сутки количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло почти на 278 тысяч, умерли еще свыше пяти тысяч человек. В России, по данным оперштаба, за последние сутки подтвердили 7 867 случаев заражения.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 20 324 человека, сегодня зафиксировано 99 случаев смерти. Выздоровело более 943 тысяч человек.