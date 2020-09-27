Турция и Азербайджан готовят вброс против Армении

Военная техника Турции осталась в азербайджанских частях после летних учений в Нахичеване. Кроме того, Анкара и Баку готовят вброс против Еревана. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По информации канала, Азербайджан и Турция готовят информационный вброс о том, что Армения якобы хочет напасть на Нахичевань. Фейк нужен для того, чтобы оправдать вмешательство турецкой стороны в военный конфликт.

Сегодня утром новостные СМИ сообщили, что в Нагорном Карабахе вспыхнули ожесточенные боестолкновения между Арменией и Азербайджаном. Анкара официально встала на сторону Баку.