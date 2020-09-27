Петербургские врачи провели 22 048 тестов на коронавирус за сутки

Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 22 048 петербуржцев за минувшие сутки. Об этом говорится на официальном сайте администрации Северной столицы.

Порядка 1338 человек продолжают находиться под наблюдением медицинских работников, 23 содержатся в обсерваторе. К контактным относятся 553 пациента. Режим самоизоляции соблюдают 762 петербуржца, 22 048 человек сдали анализ на коронавирус, говорится в сообщении.

Единая региональная информационно-справочная служба приняла 122 звонка по вопросам о COVID-19. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил в городе масочный режим до 11 октября. Такая мера обезопасит горожан в условиях пандемии коронавируса и сезона гриппа и ОРВИ.