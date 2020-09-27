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13:31   27 Сентября 2020
Происшествия

Полиция задержала петербуржцев с портретом Гитлера на Караванной улице

Полиция задержала петербуржцев с портретом Гитлера на Караванной улице

Компанию людей, которая размахивала флагом Третьего рейха, задержали в Санкт-Петербурге, пишет РЕН ТВ.

В палаточном лагере, который расположен на Караванной улице в Санкт-Петербурге, сотрудники правоохранительных органов задержали людей с флагом Третьего рейха и портретом Адольфа Гитлера. В отношении четырех жителей Петербурга, размахивающих символикой, были составлены протоколы.

Сами задержанные рассказали, что они являются участниками отряда "Добрыня". Атрибутику Третьего рейха, по их словам, они нашли неподалеку в кустах, где она валялась кем-то брошенная. Обстоятельства случившего инцидента уточняются, пишет РЕН ТВ.

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Автор: Юлия Яковлева
#санкт-петербург #третий рейх #нацистская символика

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