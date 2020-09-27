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13:21   27 Сентября 2020
Происшествия

ДТП с автобусом под Калининградом привело к гибели шести человек

ДТП с автобусом под Калининградом привело к гибели шести человек

Дорожное происшествие с участием автобуса в Калининградской области привело к гибели шести человек, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, передает ТАСС.

Пострадали еще восемь человек. Авария произошла в районе поселка Кумачево под Калининградом. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте аварии работают представители оперативных служб региона. Для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека и 13 единиц техники, отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Автор: Руслан Неглинный
#дтп #автобус #калининград

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