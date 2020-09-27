Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге глобальных финансовых центров

Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на эффективность ведущих мировых финансовых центров. Москва стала одним из немногих городов, который смог укрепить свое положение в рейтинге Z/Yen Group, сообщает РБК.

Консалтинговая компания Z/Yen Group регулярно обновляет рейтинг главных мировых финансовых центров, оценивая их эффективность и стабильность. Во время пандемии коронавирусной инфекции большинство городов продемонстрировали снижение показателей. Все три центра из Восточной Европы и Центральной Азии смогли усилить свои позиции. В том числе, это удалось Москве.

Политика властей по поддержке предпринимательства во время распространения COVID-19 позволила столице получить от экспертов 600 баллов рейтинга Global Financial Centres Index. Российская столица обогнала по инвестиционной привлекательности Кипр, Стамбул и Ригу. Другой российский город, Санкт-Петербург, получил 523 балла инвестиционной эффективности.