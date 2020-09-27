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13:00   27 Сентября 2020
Экономика

Инвестбанк Goldman Sachs признал рубль перспективной валютой

Инвестбанк Goldman Sachs признал рубль перспективной валютой

Привлекательными для инвесторов на развивающихся рынках валютами аналитики Goldman Sachs назвали рубль, мексиканский песо и южноафриканский рэндом. Об этом сообщают "Вести.ru".

В этой группе наилучшим выбором остается песо, который обладает соотношением среднесрочного риска и долгосрочной доходности, отмечают стратеги американского банка. Курс в 22 песо за доллар, установленный на данный момент, специалисты считают завышенным. После окончания коронавирусного кризиса валюта должна вернуться на уровень 19 песо за доллар.

Рубль и рэнд аналитики считают недооцененными со стороны инвесторов. В обоих случаях большую роль играют циклические риски: внутренние и внешние, обращают внимание стратеги. В случае с южноафриканской валютой это ожидание параметров государственного бюджета, что отражается на настроении участников рынка. В случае с российской валютой — динамика цен на нефть, что влияет на курс рубля.

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Автор: Яна Либерман
#валюта #рубль #песо #ренд

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