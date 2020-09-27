Инвестбанк Goldman Sachs признал рубль перспективной валютой

Привлекательными для инвесторов на развивающихся рынках валютами аналитики Goldman Sachs назвали рубль, мексиканский песо и южноафриканский рэндом. Об этом сообщают "Вести.ru".

В этой группе наилучшим выбором остается песо, который обладает соотношением среднесрочного риска и долгосрочной доходности, отмечают стратеги американского банка. Курс в 22 песо за доллар, установленный на данный момент, специалисты считают завышенным. После окончания коронавирусного кризиса валюта должна вернуться на уровень 19 песо за доллар.

Рубль и рэнд аналитики считают недооцененными со стороны инвесторов. В обоих случаях большую роль играют циклические риски: внутренние и внешние, обращают внимание стратеги. В случае с южноафриканской валютой это ожидание параметров государственного бюджета, что отражается на настроении участников рынка. В случае с российской валютой — динамика цен на нефть, что влияет на курс рубля.