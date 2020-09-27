Литовкин: Россия остановит конфликт в Нагорном Карабахе

Очередная эскалация конфликта между Ереваном и Баку произошла утром 27 сентября.

Версии сторон

Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, армия Азербайджана начала наступление в направлении Нагорного Карабаха. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской (НКР) республики Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию для всех мужчин старше 18 лет. Вскоре примеру НКР последовал и Ереван.

В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле позиций армии и населенных пунктов, сообщив о жертвах среди гражданских. В азербайджанском военном ведомстве объявили о начале контрнаступления по всей линии соприкосновения. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

В Минобороны Армении заявили, что были сбиты три вертолета, беспилотники и подбиты танки ВС Азербайджана. В Минобороны Азербайджана эту информацию опровергли.

Реакция ОДКБ

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин не исключил, что Армения, как союзник РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), попросит у России помощи, если конфликт перерастет в масштабный.

«Нагорный Карабах для Азербайджана – это нарыв, который разрастается и разрастается. В Азербайджане регулярно раздаются голоса, что Карабах нужно вернуть любым путем, в том числе военным. Обстановка агрессии и ненависти к Армении нарастала, нарастала и прорвалась. Надежда, что они [Азербайджан] сумеют вернуть Карабах военным путем – иллюзорная, но она нашла выход в таких агрессивных действиях», — сказал эксперт «Политике Сегодня»

Впрочем, Россия не заинтересована в эскалации, подчеркнул Литовкин. МИД РФ уже призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. За урегулирование в Карабахе также высказалась ОДКБ.

«Я думаю, что руководство России имеет серьезное влияние и на Азербайджан, и на Армению. Не исключено, что наше вмешательство остановит войну в очередной раз», —уверен Литовкин.

Интересы Турции

Обладающая серьезным политическим весом в регионе Турция поддержала Баку и осудила действия Армении. В Анкаре заявили, что страна «нарушила перемирие, напав на гражданские поселения, и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности». Как считает эксперт, Турция ограничится словами поддержки и не рискнет вступать в открытые боевые действия на стороне союзника. Ее серьезно сдерживают Москва и НАТО.

«Если это случится, то в конфликт вмешается Россия. Кроме того, Турцию могут тормознуть и в Брюсселе, и НАТО, и американцы. Альянсу не нужна война с Россией, с ракетно-ядерной державой», — сказал собеседник издания.

Впрочем, в сети появилась информация о негласной поддержке азербайджанских силовиков со стороны Анкары. По данным источников проекта Wargonzo, после летных учений в Нахичеване турецкая техника осталась в расположении частей армии Азербайджана.

«В настоящей момент азербайджанской стороной и Турцией готовится информационный вброс о том, что Армения якобы хочет напасть на Нахичевань. Цель этого вброса - подготовить почву для вмешательства Анкары в боевые действия», — сообщили авторы проекта.

Реакция в мире

Прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров стороны конфликта призвала Франция и Евросовет. Отказаться от силовых способов разрешения споров на Кавказе призвал папа Римский Франциск.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава российской дипломатии Сергей Лавров ведет интенсивные контакты с властями стран, чтобы урегулировать ситуацию. В разговоре Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации на Линии соприкосновения.

????????????????????С.В.#Лавров и Министр иностранных дел Турции @MevlutCavusoglu обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на Линии соприкосновения.????https://t.co/3890OZKql5 pic.twitter.com/LtDfDro5ej — МИД России ???????? (@MID_RF) September 27, 2020

Нагорный Карабах — давний камень преткновения между Ереваном и Баку. Регион вышел из состава Азербайджанской ССР еще в феврале 1988 года. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.